«Нет операционных возможностей». Глава Международного комитета Красного Креста оправдывается, почему миссия покинула Мариуполь 17 марта, 18:30 Цей матеріал також доступний українською Российские войска почти полностью уничтожили жилые кварталы Мариуполя (Фото:АЗОВ — Мариуполь)

Три дня назад, 14 марта 2022 года в активно обстреливаемом российскими войсками Мариуполе заработал гуманитарный коридор. А 15 марта — коридор для гражданских автомобилей. Только за первый день, по сообщению Мариупольского городского совета, город покинули 160 человек. Среди тех, кто смог эвакуироваться за три дня, были также сотрудники Международного комитета Красного Креста.

Эту информацию Красный Крест также подтвердил на своих страницах в социальных сетях.

По состоянию на сейчас в центре Мариуполя не остается ни одного работника Красного Креста, отметил во время пресс-конференции в четверг, 17 марта, президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер. Он подтвердил, что около 30 сотрудников Миссии вместе со своими семьями покинули Мариуполь.

«Наша делегация в дальнейшем не может работать в Мариуполе. В городе уже не было оперативных возможностей. И это причина, почему они вчера решили выйти из Мариуполя вместе с тысячами других людей. Пока мы не можем предоставить никакой общественной помощи», — отметил Петер Маурер в ответ на вопрос журналиста НВ о том, почему работники организации покинули одну из самых горячих точек Украины.

Он также отметил, что Международный комитет Красного Креста занимается подготовкой материально-технической базы для того, чтобы новая команда работников, которая будет готова зайти в Мариуполь, смогла зайти в город.

В Международном комитете Красного Креста также отметили, что два дня назад, 15 марта, в Украину прибыло 200 тонн гуманитарной помощи. Эти грузовики должны обеспечить людей, пострадавших от военных действий, запасами воды, средствами гигиены, одеялами, аптечками для раненых и т.д.

В ходе онлайн-брифинга Петер Маурер также объяснил, почему в официальной коммуникации Красный Крест продолжает использовать слово «конфликт», говоря о российско-украинской войне. В частности, именно этот термин используется в официальных соцсетях Международного комитета Красного Креста. В одном из таких постов Красный Крест даже сравнил «конфликт» в Украине с ситуацией в Сомали.

«Конфликт — это техническая лексика, которую мы используем в соответствии с Женевской конвенцией», — пояснил Петер Маурер и заверил, что между этими словами нет принципиальной разницы.

Ранее Международный комитет Красного Креста предупреждал о «худшем сценарии» в Мариуполе и призвал противоборствующие стороны договориться о прекращении огня, что должно обеспечить безопасный проход для гражданских лиц.

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