«Достойный отпор». В Мариуполе Азов уничтожил около роты вражеской пехоты 17 марта, 19:08 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь под обстрелами российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе бойцы полка Азов за сутки уничтожили четыре танка и два БТР, еще один БТР россиян подбит. Уничтожено около роты вражеской пехоты.

Об этом сообщает пресс-служба Азова.

В ведомстве уточнили, что в городе продолжаются уличные бои.

«Защитники Мариуполя стойко и самоотверженно сражаются с оккупантами, которые продолжают атаковать город авиацией и артиллерией, давая достойный отпор», — говорится в сообщении.

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