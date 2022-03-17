«Достойный отпор». В Мариуполе Азов уничтожил около роты вражеской пехоты

17 марта, 19:08
Цей матеріал також доступний українською
Город Мариуполь под обстрелами российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Город Мариуполь под обстрелами российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе бойцы полка Азов за сутки уничтожили четыре танка и два БТР, еще один БТР россиян подбит. Уничтожено около роты вражеской пехоты.

Об этом сообщает пресс-служба Азова.

В ведомстве уточнили, что в городе продолжаются уличные бои.

«Защитники Мариуполя стойко и самоотверженно сражаются с оккупантами, которые продолжают атаковать город авиацией и артиллерией, давая достойный отпор», — говорится в сообщении.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Батальон Азов Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ