«Достойный отпор». В Мариуполе Азов уничтожил около роты вражеской пехоты
Город Мариуполь под обстрелами российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мариуполе бойцы полка Азов за сутки уничтожили четыре танка и два БТР, еще один БТР россиян подбит. Уничтожено около роты вражеской пехоты.
Об этом сообщает пресс-служба Азова.
В ведомстве уточнили, что в городе продолжаются уличные бои.
«Защитники Мариуполя стойко и самоотверженно сражаются с оккупантами, которые продолжают атаковать город авиацией и артиллерией, давая достойный отпор», — говорится в сообщении.
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