Совет Европы прекращает все отношения с властями Беларуси 17 марта, 21:13 Цей матеріал також доступний українською Беларусь (Фото:coe.int)

Комитет министров Совета Европы принял решение приостановить все отношения с Беларусью. В частности, все из-за активного участия страны в войне России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Так, в своем решении Комитет министров приостанавливает право Беларуси участвовать во всех заседаниях и мероприятиях организации.

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Также это касается участия Беларуси в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но без ущерба для прав в Беларуси как договаривающейся стороны международных конвенций.

Кроме того, Комитет решил прекратить любое техническое сотрудничество с Беларусью.

Однако, Комитет министров принял решение поддерживать и укреплять отношения с гражданским обществом и оппозицией в эмиграции.

16 марта Совет Европы начал процедуру исключения РФ из организации.

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