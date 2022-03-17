Совет Европы прекращает все отношения с властями Беларуси
Беларусь (Фото:coe.int)
Комитет министров Совета Европы принял решение приостановить все отношения с Беларусью. В частности, все из-за активного участия страны в войне России против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
Так, в своем решении Комитет министров приостанавливает право Беларуси участвовать во всех заседаниях и мероприятиях организации.
Также это касается участия Беларуси в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но без ущерба для прав в Беларуси как договаривающейся стороны международных конвенций.
Кроме того, Комитет решил прекратить любое техническое сотрудничество с Беларусью.
Однако, Комитет министров принял решение поддерживать и укреплять отношения с гражданским обществом и оппозицией в эмиграции.
16 марта Совет Европы начал процедуру исключения РФ из организации.
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