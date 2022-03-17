Для эвакуации людей и доставки грузов. Сегодня в Украине запланированы девять гуманитарных коридоров — список и маршруты

17 марта, 09:52
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Ряд гуманитарных коридоров согласовали для эвакуации, а часть — для доставки продуктов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Ряд гуманитарных коридоров согласовали для эвакуации, а часть — для доставки продуктов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

На четверг, 17 марта, в Украине согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации людей и доставки грузов в условиях полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, эвакуация и доставка грузов будет проходить по следующим маршрутам:

  • Мариуполь Донецкой области — Запорожье. Планируется отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для их отправки в Мариуполь. Также будет отправлена цистерна с горючим для заправки частных авто.
  • Бородянка Киевской области — Житомир
  • Село Шевченково — Бровары Киевской области
  • Харьков — Волчанск Харьковской области
  • в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марковцы, Опанасов Киевской области доставят гуманитарную помощь в виде продуктов и медикаментов
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«Продолжаем нарабатывать маршруты для доставки помощи во все окруженные и заблокированные города», — добавила Верещук.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/677312383400262

В Украине ежедневно эвакуируют людей из самых горячих точек страны, где российские войска разрушают украинские города. В ряде случаев оккупанты обстреливают эвакуационные колоны.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

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17 марта — 22-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Эвакуация Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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