Для эвакуации людей и доставки грузов. Сегодня в Украине запланированы девять гуманитарных коридоров — список и маршруты
Ряд гуманитарных коридоров согласовали для эвакуации, а часть — для доставки продуктов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
На четверг, 17 марта, в Украине согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации людей и доставки грузов в условиях полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, эвакуация и доставка грузов будет проходить по следующим маршрутам:
- Мариуполь Донецкой области — Запорожье. Планируется отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для их отправки в Мариуполь. Также будет отправлена цистерна с горючим для заправки частных авто.
- Бородянка Киевской области — Житомир
- Село Шевченково — Бровары Киевской области
- Харьков — Волчанск Харьковской области
- в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марковцы, Опанасов Киевской области доставят гуманитарную помощь в виде продуктов и медикаментов
«Продолжаем нарабатывать маршруты для доставки помощи во все окруженные и заблокированные города», — добавила Верещук.
В Украине ежедневно эвакуируют людей из самых горячих точек страны, где российские войска разрушают украинские города. В ряде случаев оккупанты обстреливают эвакуационные колоны.
В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.
17 марта — 22-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
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