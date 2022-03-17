«Россия не избежит ответственности». МИД Украины отреагировал на отказ страны-агрессора выполнять решение Международного суда ООН 17 марта, 18:35 Цей матеріал також доступний українською Дворец Мира в Гааге, резиденция Международного суда ООН (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал отказ России выполнять решение Международного суда ООН о немедленном прекращении полномасштабной войны против Украины.

В комментарии НВ Николенко подчеркнул, что России не удастся избежать ответственности за преступления против украинского народа, несмотря на попытки вольно интерпретировать решение суда.



«Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой — продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но международным правом нельзя махать, как собака хвостом. Отказываясь выполнять решение Международного суда, Россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего права вето в Совбезе, а также иммунитетов», — сказал он.

Спикер МИД напомнил, что решение Международного суда создает юридические обязательства для России, а утверждения страны-агрессора о том, что у суда якобы нет юрисдикции рассматривать иск Украины, являются ничтожными. Во время слушаний суд отверг возражения России и подтвердил полномочия вынести свое решение.

16 марта Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна прекратить полномасштабную войну против Украины.

Согласно решению суда, до вынесения окончательного решения Россия должна прекратить «военные операции», которые начались на территории Украины 24 февраля, и обеспечить, чтобы любые регулярные или нерегулярные подразделения, которые направляет или поддерживает Россия, а также другие организации и лица, которые находятся под контролем России, не предпринимали никаких шагов для продолжения военных действий. Эти решения поддержали 13 судей, против выступили два — Россия и Китай.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что суд принял именно то решение, которого требовала Украина.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков 17 марта заявил, что Россия «не может принять это решение во внимание».



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