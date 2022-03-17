Глава МИД Турции после визитов в Россию и Украину заявил, что надежды на прекращение огня «немного возросли» 17 марта, 17:31 Цей матеріал також доступний українською Мевлют Чавушоглу (Фото:REUTERS/Murad Sezer/File Photo)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после визитов в Россию и Украину на этой неделе заявил, что надежды на прекращение огня «немного возросли». Об этом сообщает Anadolu.

По словам Чавушоглу, Украина сделала предложение, чтобы гарантами безопасности стали пять членов Совета безопасности ООН (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США), а также Турция и Германия. Он заявил, что во время визита в Россию увидел, что страна-агрессор «не возражает и может принять такое предложение».



Турция готова продолжать посреднические усилия для прекращения полномасштабного вторжения России в Украину, сообщили в МИД Украины.

Чавушоглу также выразил надежду, что сначала прекращение огня начнет действовать в Мариуполе, после чего полномасштабная война в Украине прекратится и будет установлено постоянное прекращение огня.

16 марта глава МИД Турции встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

10 марта в Турции прошла встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Был поднят вопрос о прекращении огня в Украине на 24 часа, но достичь каких-либо результатов не удалось «из-за требований Путина», заявил после встречи Кулеба. Лавров после переговоров сделал скандальное заявление о том, что РФ на Украину якобы «не нападала».

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