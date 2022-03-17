Польского дезертира Эмиля Чечко нашли повешенным в Минске — СМИ 17 марта, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Эмиль Чечко дезертировал во время миграционного кризиса на белорусской границе в 2021 году (Фото:Скриншот видео Беларусь 1)

В Минске нашли повешенным польского дезертира Эмиля Чечко, перешедшего на сторону режима Александра Лукашенко во время миграционного кризиса на белорусской границе в 2021 году, сообщает Nexta.

«Похоже, что он стал ненужным для своих кураторов из КГБ», — говорится в сообщении.

Других подробностей смерти Чечко на данное время нет.

Белорусские силовики использовали польского перебежчика в пропагандистских целях.

Появляясь на публике он рассказывал о «бесчинствах» польских военных, которые якобы расстреливали нелегальных мигрантов.

«Могло быть убито от 200 до 700 человек», — заявлял дезертир, утверждая, что ему известны места «массовых захоронениях».

В свою очередь польские власти отметили, что Чечко мог работать на режим Лукашенко, еще будучи военнослужащим.

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