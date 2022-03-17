Большинство женщины и дети. С начала войны из Украины выехали более трех миллионов человек 17 марта, 23:40 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины в Берлине (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рауф Мазу сообщил, что с начала войны России против Украины из страны выехало более 3,1 миллиона беженцев. 90% выехавших — женщины и дети.



Об этом сообщает Укринформ.

«Количество беженцев растет в геометрической прогрессии. Сегодня по скорости роста количества беженцев это самый большой кризис со времен Второй мировой войны», — заявил Мазу.



Больше всего беженцев приняла Польша, около 490 тыс. человек — Румыния, 350 тыс. — Молдова, 280 тыс. — Венгрия, 228 тыс. — Словакия.



В ООН также отметили, что два миллиона человек переместились в пределах Украины. От боевых действий пострадало более 13 миллионов человек.

Структуры ООН предполагают выделить на гуманитарные нужды внутри Украины 1,1 миллиарда долларов и 550,6 миллионов долларов на поддержку беженцев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.