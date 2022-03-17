«НАТО не производит впечатление на Кремль». Украина предлагает создать новый альянс, который обеспечит безопасность в Европе — Подоляк 17 марта, 16:19 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Вторжение России в Украину показало, что вся архитектура европейской безопасности должна быть проверена, а у НАТО нет сил, чтобы остановить главу Кремля. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Wiadomości.



По его словам, для Украины важен не статус, а союзники, «которые на самом деле готовы воевать на нашей стороне». Подоляк заявил: сейчас НАТО это организация, деятельность которой в основном сводилась к проведению саммитов.

«Правда состоит в том, что самый большой военный альянс в истории человечества не производит впечатление на Кремль. Все эти разговоры о том, что НАТО приближается к границам России, — это лишь трюк, пропаганда для россиян на внутреннем рынке, чтобы оправдать их нападение на Украину и другие страны», — заявил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что Украина хочет завершить войну, «построив новый альянс, который будет достаточно крепким, чтобы остановить Россию, если она захочет снова на кого-нибудь напасть».

Он рассказал, что это не должен быть такой документ как Будапештский меморандум, а конкретное соглашение, отвечающее всем нормам международного права.

«В нем шаг за шагом будут описаны механизмы, задействованные в случае очередного нападения на Украину. Мы хотим убедиться, что снова не останемся на поле боя. Государства, которые будут выступать гарантами, в том числе и сама Россия, примут конкретные обязательства», — уточнил Подоляк, добавив, что в будущем документ могут расширить, а на его основе создать «абсолютно новый альянс, который обеспечит безопасность во всей Европе».

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16 марта, выступая перед Конгрессом США, президент Владимир Зеленский обратился с идеей создать новое объединение U-24 — союз, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира быстро и эффективно за первые 24 часа с начала нападения.

Ранее он заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО. Альянс отказывается закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и Третьей мировой войне.

Глава государства считает, что Украине нужны долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности.

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