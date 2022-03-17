Российские оккупанты ищут «украинские патроны», чтобы прострелить ноги и попасть в госпиталь — СБУ 17 марта, 11:30 Цей матеріал також доступний українською Российский боевик в Донецкой области, 5 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Солдаты российской оккупационной армии специально ищут «украинские патроны», чтобы прострелить себе ноги и попасть в госпиталь.

Об этом говорится в новом перехваченном разговоре российского оккупанта с матерью, пишут в официальном телеграмм-канале Службы безопасности Украины.

«Я тебе по секрету скажу… мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг-другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск…», — делится с матерью солдат РФ.

В СБУ пишут, что оккупанты уже не хотят воевать и ставят для себя единственную задачу — выжить: «Он мечтает сбежать с поля боя, потому что потери пугают.

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Также в перехваченном разговоре оккупант рассказал, что остатки его бригады дислоцируются в Николаевской области. Они хотят зайти в город, однако уже стали небоеспособными: «У нас 120 человек отправили обратно из бригады в госпиталь с ранениями… еще около 320 раненых и 350 человек — груз 200».

Согласно оперативной ситуации в регионах Украины по состоянию на 8 утра 17 марта ночь в Николаевской области была неспокойной, в центральной части ведут бои с оккупационными войсками.

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