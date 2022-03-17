«Слом взглядов на континенте». Война России против Украины изменила европейский политический ландшафт — Мартыненко 17 марта, 18:04 Цей матеріал також доступний українською Протесты в Гааге, Нидерланды, 16 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Война России против Украины, которая продолжается уже 22-й день, уничтожила пророссийских политиков не только в Украине, но и во всей Европе, убежден генеральный директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

«Все, что началось 24 февраля в Украине, полностью изменило европейский политический ландшафт. Сейчас нет так называемых друзей России, которые последние годы пытались войти в политическую систему Германии, Италии, Франции. Они ликвидировались вместе с деньгами, которые россияне им заплатили; их не слышно. Я никогда такого не видел: это слом общественной точки зрения на всем континенте. Причина тому, конечно, начало войны, что было абсолютно неприемлемым для всех. Второе: политики зависят от избирателей, а они смотрят телевизор, где видят, как падают и пылают дома в Чернигове или Харькове. Никакого другого отношения, кроме абсолютного шока и неприятия этого, у избирателей быть не может. А политики на Западе зависят [от электората]. Поэтому нападение на Украину уничтожило, во-первых, пророссийскую колонну в Украине, но оно также уничтожило пророссийскую колонну в Европе», — отметил в эфире Радио НВ Мартыненко.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин высказывал похожее мнение. Дипломат считает, что полномасштабная российско-украинская война изменит мир больше, чем теракты, совершенные в США 11 сентября 2001 года.

Согласно данным опроса Ifop, в среднем 84% жителей Германии, Франции, Италии и Польши хорошо относятся к Украине. Также 79% опрошенных одобряют санкции против РФ, а в поддержку предоставления военной техники Украине высказались 67%.

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