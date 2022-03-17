В Сенате США представили резолюцию о передаче истребителей МиГ-29 Украине 17 марта, 11:01 Цей матеріал також доступний українською Истребители МиГ 29 уже есть на вооружении Украины (Фото:Укроборонпром)

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм представил в Сенате проект резолюции с призывом к администрации президента Джо Байдена содействовать предоставлению Украине истребителей Миг-29 и систем ПВО.



Об этом сообщает DW.

«Я призываю Сенат выступить единогласно. Если мы проголосуем за резолюцию о поставках украинским военным истребителей МиГ и других систем противовоздушной обороны, то это станет подспорьем для украинского народа и их военных. Это станет ударом для Путина. Если мы сделаем это в ближайшее время, я думаю, это действительно может помочь разрешить этот конфликт», — заявил Грэм.

Проект резолюции пользуется поддержкой широкого круга сенаторов-республиканцев и Линдси Грэм уверен в его принятии в случае голосования.

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Грэм представил этот документ после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу 16 марта. Зеленский попросил США предоставить его стране больше самолетов, систем ПВО и другой военной техники.

Накануне президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Он включает 800 ЗРК Stinger, 2000 ПЗРК Javelin, 6 тысяч гранатометов AT-4, 25 тысяч комплектов бронежилетов и 25 тысяч шлемов, пять вертолетов Ми-17, три патрульных катера, системы обнаружения РЭБ, 70 американских армейских внедорожников HMMWV и так другое вооружение.

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