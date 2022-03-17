ВСУ нанесли мощный артудар по командному пункту ВС РФ на киевском направлении — видео

17 марта, 09:57
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База была обустроена 35-й армией Восточного военного округа ВС РФ (Фото:Коллаж НВ)

База была обустроена 35-й армией Восточного военного округа ВС РФ (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные нанесли мощный артиллерийский удар по командному пункту ВС РФ на киевском направлении.

Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

«Наши артиллеристы устроили highway to hell командному пункту и пункту обеспечения 35-й армии Восточного военного округа ВС РФ», — говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Киевская область Артиллерийский удар Российские военные Война России против Украины

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