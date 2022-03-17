ВСУ нанесли мощный артудар по командному пункту ВС РФ на киевском направлении — видео
База была обустроена 35-й армией Восточного военного округа ВС РФ (Фото:Коллаж НВ)
Украинские военные нанесли мощный артиллерийский удар по командному пункту ВС РФ на киевском направлении.
Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook, опубликовав соответствующее видео.
«Наши артиллеристы устроили highway to hell командному пункту и пункту обеспечения 35-й армии Восточного военного округа ВС РФ», — говорится в комментарии к обнародованным кадрам.
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