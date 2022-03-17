«РФ пытаются отменить». Путин заявил, что воюет в Украине за «суверенитет России» 17 марта, 07:44 Цей матеріал також доступний українською Запад хочет в лучшем случает расчленить РФ — считает Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин назвал цели страны-агрессора в ее полномасштабной войне против Украины.



В своем заявлении он раскритиковал западные страны, заявив, что те пытаются «отменить» РФ, поэтому «будут делать ставку на пятую колонну», сообщает Голос Америки.

«На национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там, и „живет“ даже не в географическом смысле слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию».

По его словам, его страну пытаются «отправить за Можай», «превратить в слабую, зависимую» и, «в лучшем для них варианте», расчленить.

«Борьба, которую мы ведем, — это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией», — резюмировал Путин.

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Также несмотря на огромные потери российской армии в войне против Украины российский диктатор утверждает, что вторжение оккупантов идет «в строгом соответствии с заранее утвержденными планами».



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