Страна-агрессор запугивает. Россия пригрозила Боснии и Герцоговине «примером Украины», если она решит вступить в НАТО
Игорь Калабухов (Фото:Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini)
На фоне войны России против Украины посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов заявил, что страна имеет право решать, быть ли членом НАТО, но Москва «оставляет за собой право реагировать на такую возможность».
Об этом сообщает Балканский обозреватель.
«Если она (Босния и Герцеговина) решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело — наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать», — заявил Калабухов.
По его словам, он не думает, что «в какой-то фантазии, в какой-то реальности» Босния и Герцеговина становится членом НАТО, потому что в стране «нет консенсуса» по этому вопросу.
Калабухов заявил, что пока у России нет плана действий по БиГ, а Москва будет реагировать, «анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию».
Глава Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич осудил заявление посла.
«Решительно осуждаю угрозы посла Российской Федерации в БиГ, которые он выразил, комментируя возможность вступления Боснии и Герцеговины в НАТО», — сказал Комшич.
По его словам, решение Боснии и Герцеговины о вступлении в НАТО может быть только решением институтов Боснии и Герцеговины, а не поводом для нападения.
«Как глава Президиума БиГ я обязан осудить и отвергнуть угрозы, являющиеся не только угрозой Боснии и Герцеговине, но и угрозой мира и стабильности на Западных Балканах», — сказал Комшич.
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