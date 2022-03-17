Страна-агрессор запугивает. Россия пригрозила Боснии и Герцоговине «примером Украины», если она решит вступить в НАТО

17 марта, 17:03
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Игорь Калабухов (Фото:Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini)

Игорь Калабухов (Фото:Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini)

На фоне войны России против Украины посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов заявил, что страна имеет право решать, быть ли членом НАТО, но Москва «оставляет за собой право реагировать на такую ​​возможность».

Об этом сообщает Балканский обозреватель.

«Если она (Босния и Герцеговина) решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело — наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать», — заявил Калабухов.

По его словам, он не думает, что «в какой-то фантазии, в какой-то реальности» Босния и Герцеговина становится членом НАТО, потому что в стране «нет консенсуса» по этому вопросу.

https://www.facebook.com/BalkanObserverforUkraine/photos/a.343979232749671/1291987654615486/

Калабухов заявил, что пока у России нет плана действий по БиГ, а Москва будет реагировать, «анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию».

Глава Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич осудил заявление посла.

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«Решительно осуждаю угрозы посла Российской Федерации в БиГ, которые он выразил, комментируя возможность вступления Боснии и Герцеговины в НАТО», — сказал Комшич.

По его словам, решение Боснии и Герцеговины о вступлении в НАТО может быть только решением институтов Боснии и Герцеговины, а не поводом для нападения.

«Как глава Президиума БиГ я обязан осудить и отвергнуть угрозы, являющиеся не только угрозой Боснии и Герцеговине, но и угрозой мира и стабильности на Западных Балканах», — сказал Комшич.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   НАТО Босния и Герцеговина Война России против Украины

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