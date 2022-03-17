Российские военные все чаще дезертируют и отказываются воевать в Украине — Генштаб

17 марта, 07:13
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты отказываются воевать в Украине (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты отказываются воевать в Украине (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.

Об этом сообщает Генштаб.

«Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/274264878219931
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ