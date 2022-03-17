Российские военные все чаще дезертируют и отказываются воевать в Украине — Генштаб
Российские оккупанты отказываются воевать в Украине (Фото:Генштаб)
Российские оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.
Об этом сообщает Генштаб.
«Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины», — говорится в сообщении.
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