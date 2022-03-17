«200-х море, просто море». Россиянин рассказал о потерях оккупантов под Мариуполем — СБУ опубликовала перехват разговора 17 марта, 19:37 Цей матеріал також доступний українською Украинский БТР-4 уничтожает технику оккупантов под Мариуполем (Фото:Коллаж НВ/Ukraine Weapons Tracker/Twitter)

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный разговор российского военного, который рассказывает о больших потерях оккупантов под Мариуполем и о том, как они прячутся от украинских защитников.

«Прячемся мы… Нас е*ашат нах*й. Пид**асы е*аные говорят: „Все взяли, все взяли“, а нас тут е*ут постоянно… У нас уже КАМАЗов нету, нах*й… Зае*ался уже бинтовать и конечности грузить. 200-х [убитых] — море, море, море, просто море. Я столько не видел конечностей никогда в своей жизни… Эти е*аные кадыровцы просто отступили и все, всем пох*й. А мы стоим, просто и нам прилетает постоянно», — говорит оккупант на записи.



В СБУ прокомментировали перехват, заявив, что тактика россиян под Мариуполем заключается в том, чтобы «получить пи*дюлей от Украины и спрятаться».



По данным Генерального штаба ВСУ, за 21 день полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 14 тысяч человек личного состава (вероятно, речь об убитых и раненых), 444 танка, 86 самолетов, 864 единицы автомобильной техники и так далее.

Полк Азов показал, как уничтожает вражеские танки в Мариуполе https://www.youtube.com/embed/yj326x3wYb4

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