Макрон заявил, что может совершить визит в Киев 17 марта, 23:31 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может совершить визит в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Однако, главное условие для этого визита — он не должен быть «бесполезным».

Об этом сообщает Noticiasaominuto.

«Когда я поехал в Москву и Киев в феврале, это было потому, что я думал, что имею „карту“, которую нужно разыграть, и что еще есть возможность. Я продолжаю это делать, разговаривая несколько раз с президентом Зеленским, с которым я буду говорить через несколько часов (разговор уже состоялся — ред), но пока не произойдет кристаллизации чего-то ощутимого (в переговорах с РФ — ред.), было бы напрасно (ехать в Киев — ред.)», — сказал он.

Вечером 17 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Отдельное внимание стороны уделили продолжению мирного диалога.

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