Макрон заявил, что может совершить визит в Киев

17 марта, 23:31
Цей матеріал також доступний українською
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может совершить визит в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Однако, главное условие для этого визита — он не должен быть «бесполезным».

Об этом сообщает Noticiasaominuto.

«Когда я поехал в Москву и Киев в феврале, это было потому, что я думал, что имею „карту“, которую нужно разыграть, и что еще есть возможность. Я продолжаю это делать, разговаривая несколько раз с президентом Зеленским, с которым я буду говорить через несколько часов (разговор уже состоялся — ред), но пока не произойдет кристаллизации чего-то ощутимого (в переговорах с РФ — ред.), было бы напрасно (ехать в Киев — ред.)», — сказал он.

Вечером 17 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Отдельное внимание стороны уделили продолжению мирного диалога.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Франция Визит Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ