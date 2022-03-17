Вторжение России в Украину значительно застопорилось на всех фронтах — Минобороны Британии

17 марта, 09:18
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Российские войска пытаются захватить украинские территории (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские войска пытаются захватить украинские территории (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Вторжение России в Украину значительно застопорилось на всех фронтах, сообщили в Минобороны Великобритании.

«Российское вторжение в Украину в значительной степени застопорилось на всех фронтах», — отметили в британском силовом ведомстве.

Там добавили, что в последние дни российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе, но они «продолжают нести потери».

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«Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, удерживают украинцы», — резюмировал в Минобороны Британии.

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В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1504336242997174274

17 марта — 22-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Великобритания Война России против Украины

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