Вторжение России в Украину значительно застопорилось на всех фронтах — Минобороны Британии 17 марта, 09:18 Цей матеріал також доступний українською Российские войска пытаются захватить украинские территории (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Вторжение России в Украину значительно застопорилось на всех фронтах, сообщили в Минобороны Великобритании.

«Российское вторжение в Украину в значительной степени застопорилось на всех фронтах», — отметили в британском силовом ведомстве.

Там добавили, что в последние дни российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе, но они «продолжают нести потери».

«Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, удерживают украинцы», — резюмировал в Минобороны Британии.

Слушайте подкаст на эту тему

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

17 марта — 22-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.