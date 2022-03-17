Белый дом о бесполетной зоне над Украиной: Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну

17 марта, 08:23
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В Белом доме, комментируя возможность установления над Украиной режима бесполетной зоны, заявили, что США не хотят ввязываться в третью мировую войну.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга отметила, что отказ Вашингтона связан с интересами национальной безопасности США.

«Как мы говорили ранее: бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну», — сказала она.

При этом Псаки уточнила, что США не видят разницы между гуманитарной и военной бесполетными зонами над Украиной, поскольку оба варианта приведут к дальнейшей эскалации конфликта.

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Ранее президент Владимир Зеленский, выступая перед членами Конгресса США, призвал установить над Украиной режим бесполетной зоны.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Белый дом Бесполетная зона Война России против Украины

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