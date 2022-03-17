Зеленский наградил еще 130 украинских военных, 46 из них — посмертно 17 марта, 15:52 Цей матеріал також доступний українською 46 военных, которые получили награды, погибли во время защиты Украины от агрессии РФ (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 130 украинских военных, которые защищают Украину в условиях полномасштабного вторжения России.

Соответствующий указ с именами тех, кто получил награды, был подписан в четверг, 17 марта.

46 украинских военнослужащих получили свои награды посмертно.

Защитники награждены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденами Богдана Хмельницкого, За мужество III степени и медалями За военную службу Украине и Защитнику Отечества.

Были награждены 79 сотрудников Нацгвардии, пять представителей Нацполиции, 36 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и десять пограничников.

Днем ранее Зеленский наградил 139 украинских военных, 32 из них получили свои ордена посмертно.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

17 марта — 22-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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