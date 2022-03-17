ООН назвала количество погибших и раненых гражданских из-за полномасштабной войны России в Украине к 13 марта 17 марта, 06:30 Цей матеріал також доступний українською К 13 марта от войны погибли минимум 636 гражданских человека (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Организация объединенных наций (ООН) опубликовала число гражданских потерь вследствие полномасштабной войны России в Украине к 13 марта.



Согласно сообщению управления Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН по правам человека, на эту дату погибли 636 человека, а ранено 1125, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры куда выше, особенно на территории, контролируемой правительством Украины, особенно в последние дни.

Отмечается, что получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные военные действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения — в частности, в Волновахе, Мариуполе и Изюме.

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«Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц — применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», — говорится в документе.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 103 ребенка, более 100 получили ранения. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.



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