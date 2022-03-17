Китай несет ответственность за использование своего влияния на Путина. Но, похоже, движется в противоположном направлении — Блинкен 17 марта, 21:31 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Китай несет ответственность за использование своего влияния на российского диктатора Владимира Путина для прекращения войны, которую РФ начала против Украины. Об этом за день до разговора лидеров США и КНР заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет CNN.



По его словам, Вашингтон продолжает призывать все страны, а особенно те, которые имеют прямое влияние на Россию, использовать любые свои рычаги давления для того, чтобы заставить Москву прекратить эту «войну выбора».



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«Мы считаем, что Китай, в частности, несет ответственность за использование своего влияния на президента Путина и защиту международных правил и принципов, которые, как он утверждает, поддерживает», — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что Пекин, похоже, «движется в противоположном направлении, отказываясь осуждать агрессию и пытается представить себя как «нейтрального арбитра».

«Мы обеспокоены тем, что они рассматривают возможность непосредственной помощи России с военной техникой для использования в Украине. Завтра президент Байден будет разговаривать с президентом Си и даст понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки агрессии России, и мы без колебаний наложим тяжкое бремя», — сказал Блинкен.

Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

Советник президента США Джейк Салливан предупредил Китай, что он столкнется с последствиями, если поможет России уклониться от санкций из-за войны против Украины. Он рассказал: по данным Штатов, «КНР фактически знала до того, как произошло вторжение в Украину о планах Владимира Путина», однако, вероятно, не понимала потенциальных масштабов происходящего.



Посол Китая в Украине заверил, что КНР никогда не нападет на Украину и будет помогать в экономическом направлении; а посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Пекин попытался бы предотвратить нападение на Украину, если бы знал о планах РФ.

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