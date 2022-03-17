Снимали во Львове. Журнал Time показал новую обложку о войне в Украине с 5-летней девочкой из Кривого Рога 17 марта, 20:19 Цей матеріал також доступний українською Time посвятил новую обложку Украине (Фото:Time)

Time посвятил обложку своего нового номера войне в Украине.

На интерактивную обложку журнала попала 5-летняя девочка Валерия из Кривого Рога, вынужденная выехать из Украины, спасаясь от войны.

Съемки прошли во Львове 14 марта при участии более 100 львовян и гостей города, которые держали 45-метровое фото девочки.

«С начала российского вторжения десятки из 7,5 миллионов украинских детей были убиты, а тысячи других уехали в поисках безопасности. Среди этих тысяч пятилетняя Валерия из Кривого Рога, родного города президента Владимира Зеленского», — отмечают в редакции Time.

Арт-проект был реализован французским художником JR, который хотел привлечь внимание к кризису вынужденно перемещенных лиц с помощью искусства.

«Эта девочка — будущее и в этой войне она напоминает нам о том, за что украинцы борются», — говорит он.

На своей странице в Instagram художник показал процесс создания арт-проекта.

Кроме того, Time поместил на второй обложке свежего номера кадр эвакуации из Бучи.

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