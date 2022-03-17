Сейм Латвии призвал ООН закрыть небо над Украиной 17 марта, 19:39 Цей матеріал також доступний українською Уже три страны поддержали введение бесполетной зоны над Украиной (Фото:REUTERS/Tim Reichert)

Закрытие неба над Украиной на фоне полномасштабного вторжения РФ поддержала еще одна страна — Латвия.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Этим заявлением парламентарии Латвии выражают свою поддержку Украине, ее защитникам и народу Украины в борьбе против россии», — написал он в Facebook, призвав другие страны присоединиться к решению о бесполетной зоне.

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На сайте сейма сказано, что в соответствующем заявлении, подготовленном комиссией по иностранным делам Латвии, отмечается: бесполетная зона над Украиной необходима также для обеспечения безопасности украинских атомных станций. Также там призвали страны ЕС ужесточить санкции против РФ.

Первой страной, призывавшей мир закрыть небо над Украиной, стала Эстония. 17 марта резолюцию с соответствующей просьбой к ООН принял сейм Литвы.

Украина неоднократно призывала НАТО и мировое сообщество закрыть небо для предотвращения бомбардировок российской авиации, но получала отказ. Альянс объясняет такое решение угрозой полномасштабной войны в Европе.



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