Сейм Латвии призвал ООН закрыть небо над Украиной

17 марта, 19:39
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Уже три страны поддержали введение бесполетной зоны над Украиной (Фото:REUTERS/Tim Reichert)

Уже три страны поддержали введение бесполетной зоны над Украиной (Фото:REUTERS/Tim Reichert)

Закрытие неба над Украиной на фоне полномасштабного вторжения РФ поддержала еще одна страна — Латвия.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Этим заявлением парламентарии Латвии выражают свою поддержку Украине, ее защитникам и народу Украины в борьбе против россии», — написал он в Facebook, призвав другие страны присоединиться к решению о бесполетной зоне.

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На сайте сейма сказано, что в соответствующем заявлении, подготовленном комиссией по иностранным делам Латвии, отмечается: бесполетная зона над Украиной необходима также для обеспечения безопасности украинских атомных станций. Также там призвали страны ЕС ужесточить санкции против РФ.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/380198737260304&show_text=true&width=500

Первой страной, призывавшей мир закрыть небо над Украиной, стала Эстония. 17 марта резолюцию с соответствующей просьбой к ООН принял сейм Литвы.

https://www.youtube.com/embed/d_TaLKU1CMs

Украина неоднократно призывала НАТО и мировое сообщество закрыть небо для предотвращения бомбардировок российской авиации, но получала отказ. Альянс объясняет такое решение угрозой полномасштабной войны в Европе.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   НАТО Латвия

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