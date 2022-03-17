Украинцы уничтожили уже треть самолетов РФ — МВД 17 марта, 11:29 Цей матеріал також доступний українською Украина ежедневно уничтожает по несколько российских самолетов (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

По состоянию на четверг, 17 марта, украинские военные уничтожили уже треть всех самолетов, которые ВС РФ задействовала для вторжения.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

«Тенденция для нас позитивная… Имея ограниченные ресурсы, мы каждый день сбиваем по несколько самолетов… По нашим подсчетам, мы сбили примерно одну треть самолетов, которые есть у РФ. То есть за 21 день Россия потеряла треть своих самолетов», — подчеркнул он.

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При этом Денисенко предположил, что перед вылетом системы катапультирования российских самолетов умышленно приводят в негодность, чтобы сбитые летчики не попадали в плен к украинским военным.

«В последние дни мы перестали видеть задержанных летчиков. Они не могут катапультироваться», — пояснил представитель МВД.

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