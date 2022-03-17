«По консервативным оценкам разведки США». Потери РФ в Украине уже составили 7000 погибших — NYT 17 марта, 09:29 Цей матеріал також доступний українською Американские чиновники говорят о низком моральном духе российских оккупантов из-за огромных потерь (Фото:Генштаб)

В Пентагоне заявили, что ошеломляющие потери российских оккупационных войск в Украине могут разрушить волю к продолжению боевых действий, пишет The New York Times.

По консервативной оценке разведки США, потери РФ в Украине составили 7000 погибших и от 14 до 21 тысячи раненых. Это больше, чем общее количество американских военнослужащих, погибших за 20 лет в Ираке и Афганистане.

По словам официальных лиц США, это ошеломляющее число потерь всего за три недели боев имеет последствия для боеспособности российских подразделений, включая солдат в танковых соединениях.

В Пентагоне отмечают, что 10-процентный уровень потерь для одного подразделения, включая убитых и раненых, делает его неспособным выполнять боевые задачи.

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Также чиновники Пентагона подчеркнули, что растущее число погибших на войне может разрушить волю к продолжению боевых действий.

Результат, по их словам, показан в отчетах разведки, которые высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена читают ежедневно. Один недавний отчет был посвящен низкому моральному духу среди российских военнослужащих и описывал, как «солдаты просто парковали свои машины и уходили в лес».



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