Ситуация в Мариуполе критическая, на город сбрасывают 50−100 бомб ежедневно — горсовет

17 марта, 18:06
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Драматический театр в Мариуполе, разрушенный российским авиаударом, 16 марта 2022 года (Фото:Press service of the Donetsk Regional Civil-Military Administration/Handout via REUTERS)

Драматический театр в Мариуполе, разрушенный российским авиаударом, 16 марта 2022 года (Фото:Press service of the Donetsk Regional Civil-Military Administration/Handout via REUTERS)

В горсовете Мариуполя рассказали о ситуации в городе 17 марта, на 22-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В сообщении горсовета сказано, что ситуация в городе критическая — Мариуполь 16 суток находится в блокаде, более 350 тысяч жителей прячутся в убежищах и подвалах от постоянного обстрела российских оккупантов. По данным горсовета, за сутки на Мариуполь в среднем сбрасывают от 50 до 100 авиабомб, предварительно, около 80% жилого фонда города уничтожено, почти 30% не подлежат восстановлению.

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«Вооруженные Силы Украины продолжают героически держать оборону Мариуполя и отбивать атаки превосходящего по численности врага. Бои идут уже в окрестностях города. Но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу», — подчеркнули власти города.

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За последние двое суток из российской блокады вырвались около 30 тысяч мариупольцев на своих автомобилях, часть из них уже добралась до Запорожья и получила помощь в центрах поддержки. До этого российские оккупанты срывали эвакуацию из Мариуполя и не позволяли доставить в город гуманитарный груз.

В горсовете также сообщили, что сейчас продолжается разбор завалов драматического театра и бассейна Нептун, где от обстрелов прятались сотни горожан — в основном женщины, дети и пожилые люди. Информация о пострадавших уточняется.

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Вечером 16 марта народный депутат Сергей Тарута сообщил, что Россия нанесла авиаудар по мариупольскому драматическому театру, который был самым большим укрытием местных жителей. Эту информацию подтвердили в горсовете Мариуполя. По данным горсовета, в драматическом театре прятались сотни мирных жителей. В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

17 марта появилась информация, что бомбоубежище под драмтеатром выдержало, а люди, которые находились там, выжили.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Война России против Украины

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