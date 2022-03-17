Есть потери. Россия обстрелом разрушила школу и дом культуры под Харьковом

17 марта, 08:12
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Среди гражданских жертв нет (Фото:t.me/avto_kh)

Среди гражданских жертв нет (Фото:t.me/avto_kh)

Российские агрессоры разрушили в Мерефе на Харьковщине школу и дом культуры, повредив еще и рядом расположенные дома.

В комментарии Суспильному глава Мерефянской общины Вениамин Ситов заявил, что среди гражданских жертв нет, они есть среди военных, а пожар в школе продолжают тушить.

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«Попали в центр дома культуры, от него ничего не осталось. В нем были люди. Гражданские успели выбежать до разрушений, военных отправили в больницу», — отметил Ситов.

По его словам, рядом с БК институт овощеводства и бахчеводства все вокруг разрушено, а второй удар пришелся по школе.

«Самая большая школа у меня, попадание в центр школы. Там никого не было, но школа сейчас горит, она деревянная, старинная, сейчас гасим», — резюмировал Ситов.

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За 15 марта российские войска нанесли более 50 ракетных ударов по Харькову.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Разрушения Пожежа Война России против Украины

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