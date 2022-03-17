Ситуация в Скадовске. По городу постоянно перемещаются войска оккупантов — мэр

17 марта, 16:20
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Мэр отметил, что в городе сохраняется контролируемая ситуация (Фото:Олександр Яковлєв/Facebook)

Мэр отметил, что в городе сохраняется контролируемая ситуация (Фото:Олександр Яковлєв/Facebook)

По захваченному Россией Скадовску в Херсонской области постоянно перемещаются русские военные, сообщил мэр города Александр Яковлев в Facebook.

Он отметил, что в городе сохраняется контролируемая ситуация, работают отдельные магазины, рынки, аптеки, почта, поликлиника, больница, а школы — в дистанционном режиме.

«По городу и общине постоянно перемещаются русские военные. Просьба не провоцировать их. Мы все мирное население и потому против нас никто не имеет права применять оружие», — пишет Яковлев.

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Мэр напомнил о комендантском часе с 22 вечера до 6 утра. Он подчеркнул, что во Львове для жителей Скадовска собрали первую партию медикаментов. Сейчас городские власти ищут возможность доставки их в Скадовск.

«Хочу поблагодарить всех за помощь и поддержку действий власти — это очень важно, и напоминаю, что сейчас наша главная задача сохранить порядок в городе, жизни и здоровье наших граждан», — подчеркнул он.

https://www.facebook.com/YakovlievOleksandr/posts/360220836113960
https://www.youtube.com/embed/N-8COtXDFz8

В среду, 16 марта российские оккупанты похитили Яковлева и его заместителя Юрия Палюха.

После этого местные жители Скадовска вышли на митинг с требование отпустить мэра города. Они скандировали Скадовск — это Украина и Верните нашего мэра. Через несколько часов Яковлева отпустили.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Российская агрессия Херсонская область Скадовск

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