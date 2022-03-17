Нет ни одного здания без повреждений. Мариуполь разбомблен на 80−90% — заместитель мэра 17 марта, 10:46 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь разбомблен на 80−90%, заявил заместитель мэра (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что 80−90% города разбомблено.

Об этом сообщает Forbes.

«Я считаю, что 80−90% разбомблено. Ни здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены», — сказал он.

По его словам, только элементы инфраструктуры работают.

«Ну, какие службы… Полиция? Там их убивают россияне и топливо кончается. И буквально несколько машин водоканала, развозящих воду. ГСЧС почти все машины расстреляны, они не имеют возможности выезжать на пожары», — сказал он.

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