Нет ни одного здания без повреждений. Мариуполь разбомблен на 80−90% — заместитель мэра

17 марта, 10:46
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Мариуполь разбомблен на 80−90%, заявил заместитель мэра (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

Мариуполь разбомблен на 80−90%, заявил заместитель мэра (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что 80−90% города разбомблено.

Об этом сообщает Forbes.

«Я считаю, что 80−90% разбомблено. Ни здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены», — сказал он.

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По его словам, только элементы инфраструктуры работают.

«Ну, какие службы… Полиция? Там их убивают россияне и топливо кончается. И буквально несколько машин водоканала, развозящих воду. ГСЧС почти все машины расстреляны, они не имеют возможности выезжать на пожары», — сказал он.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины Повреждения

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