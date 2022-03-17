Сирийские наемники рассматривают отправку на войну против Украины как шанс для миграции в ЕС — разведка 17 марта, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Башар Асад и Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

По информации украинской разведки, сирийские наемники рассматривают участие в войне на стороне РФ как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.



Как сообщили в ГУР Минобороны, командование российской военной базы Хмеймим в Сирии получило указание ежедневно отправлять в Украину 300 боевиков.

15 марта для участия в боевых действиях против Украины с базы Хмеймим в Россию были отправлены 150 наемников.



По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Беларусь вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск.

Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить для войны в Украине 40 тысяч боевиков.

Во время вербовки наемникам обещают, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядков на оккупированных территориях. Но в последнее время среди наемников начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии. Это значительно снизило «боевой дух» сирийцев, отметили в разведке.

К тому же недавно на военную базу Хмеймим из России прибыли более 30 боевиков, получивших ранения в боях против военных Украины. Это негативно отразилось на морально-психологическом состоянии других наемников и привело к отказу части из них участвовать в боевых действиях. Среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи самоувечья.

Часть наемников рассматривают отправку в Россию и Беларусь как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.

11 марта стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу помочь 16 тысячам наемникам из Ближнего Востока добраться до «зоны боевых действий» в Украине, чтобы воевать на стороне оккупантов.

15 марта стало известно, что Россия подготовила более 40 тысяч сирийских боевиков, которые могут присоединиться к войне против Украины.

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