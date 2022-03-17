В пачках «маргарина» из гумпомощи для Черниговской области обнаружили бруски пенопласта — видео 17 марта, 15:31 Цей матеріал також доступний українською В Черниговской ОВА подчеркнули, что производитель к этому отношения не имеет (Фото:Скриншот видео Вячеслава Чауса/Facebook)

В Черниговскую область в качестве гуманитарной помощи завезли пачки «маргарина», в которых оказались бруски пенопласта.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус, опубликовав в подтверждение своих слов видео.

«Вы знаете, с такими друзьями и врагов не надо… Кто так делает, мы вас этим пенопластом потом накормим», — прокомментировал он, отметив при этом, что производитель маргарина к данной ситуации отношения не имеет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.