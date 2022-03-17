Нейтралитет вооруженный или с вилами? НВ узнал подробности переговоров с Россией 17 марта, 21:00 Цей матеріал також доступний українською Переговоры Украины и России упираются в характер нейтрального статуса Украины (Фото:Михайло Подоляк / Twitter)

Переговоры по мирному урегулированию между страной-агрессором и Украиной приближаются к финальному этапу, считают источники НВ. Эксперты напоминают команде Зеленского о неспособности путинской России соблюдать соглашения — особенно с Украиной.

16 марта, помощник путина Владимир Мединский заявил, что Киев сам предложил Москве создать в Украине модель демилитаризованного государства по лекалам Австрии или Швеции. Для Украины это подразумевает внеблоковый статус, то есть невступление Украины в НАТО. Но и не запрещает стране иметь немалые Вооруженные силы, оперативный резерв и собственный ВПК (особенно в случае Швеции, производящей широкий перечень вооружений, вплоть до современных истребителей).



Михаил Подоляк комментируя высказывания советника российского диктатора уточнил, что во время переговоров обсуждался не шведский или австрийский, а украинской вариант нейтралитета. Он подразумевает подписание Украиной и рядом стран (пока без уточнения) соглашения с «абсолютными гарантиями безопасности для Украины». В случае повторного нападения, страны-гаранты, без бюрократии, немедленно должны обеспечить поставки необходимого объема вооружения и если есть запрос от Украины — «закрыть небо».



Почему Кремлю пришлось пойти на переговоры



На этой неделе Владимир Зеленский рассказал, что позиции Украины и России на переговорах стали «более реалистичными». «Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины», — сказал Зеленский.



Переговоры стартовали на четвертый день войны, когда провал молниеносной военной операции Москвы стал всем очевидным. Спустя неделю после вторжения Алексей Арестович, советник ОП, сказал о снижении требований российской стороной: «Они прекратили разговаривать о денацификации и так далее. И заговорили о внеблоковом статусе, даже не очень педалировали эту тему. Речь шла о недопущении размещения в Украине отдельных видов наступательного оружия», — сказал он.



Ранее Москва выдвигала такой перечень требований: внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума; признание Украиной ОРДЛО, которое Россия называет «ЛДНР», в административных рамках Донецкой и Луганской областей; «денацификация»; и признание Крыма российским.



Несмотря на непростые фронтовые сводки, очевидно, что Россия продолжает терпеть военные неудачи в Украине. ВСУ не позволили противнику занять ни один крупный город на севере, в том числе Киев. При этом российские солдаты сдаются в плен целыми взводами, а боевые генералы РФ ликвидируются. При этом, русские все безжалостней используют авиабомбардировки, ствольную артиллерию и системы залпового огня против мирного населения. Есть данные об использовании фосфорных и кассетных зарядов, запрещенных международными конвенциями. По сведениям ООН, в Украине из-за боевых действий погибло 108 детей, а число жертв только в осажденном Мариуполе официально достигает 2,5 тыс. горожан. В Харькове уничтожено 600 жилых домов.



Бен Ходжес, генерал в отставке, экс-командующий армией США в Европе, предположил в эфире телеканала MSNBC, что через за 10 дней у России иссякнут силы вести боевые действия в Украине.



«Главные усилия ВС РФ — это захват Донбасса и Мариуполя, окружение войск на Донбассе… российские войска понесли большие потери, значительно истощенные, но сохраняют боеспособность», — написал журналист Юрий Бутусов о текущей ситуации на фронте.



Высокопоставленный источник НВ подчеркнул трансформацию, которая произошла на протяжении четырех раундов переговоров за три недели боевых действий: мирные переговоры стартовали от озвучивания московских ультиматумов руководству Украины до сдержанного обсуждения украинских интересов.





Ранее НВ сообщал, что камнем преткновения мирных переговоров стало обсуждение признания Украиной аннексии Крыма и независимости ОРДЛО. Политический эксперт Андрей Золотарев отмечает, что предыдущие переговоры шли довольно сложно, поскольку агрессор требовал слишком много, а Украина не могла на это согласиться. «За три недели мир убедился, что одно дело иметь мощную армию которую показывают по телеканалу Звезда и ту, которая на поле боя. Разные вещи воевать против маленькой Грузии и совсем другая история — с ВСУ, которые способны оборонять страну».



Теперь же, ключевая дискуссия переговорщиков, сообщают источники НВ, касается сути нейтрального статуса Украины.

Внеблоковость Киева российские чиновники представляют частью «демилитаризации». По видимому, чтобы это формально отвечало заявленной цели военной агрессии, которую Кремль неуверенно именует «спецоперацией».



Нейтральность по-украински



Украина и Россия достигли значительного прогресса в предварительном мирном плане, состоящем из 15 пунктов, сообщило Financial Times.



Прогресс в переговорах также подтверждают источники НВ в Офисе президента.



По версии FT, предложенный план предполагает отказ Киева от вступления в НАТО и обещание не размещать у себя иностранные военные базы или вооружения в обмен на защиту со стороны таких союзников, как США, Великобритания и Турция.



Подоляку пришлось корректировать инсайды британского медиа. Он сообщил, что в FT опубликованы лишь запросы россиян вместо согласованного плана. «Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе — это прекращение огня; вывод русских войск и гарантии безопасности от ряда государств», — сказал он.



По версии советника путина Мединского, стороны обсуждают «целый комплекс вопросов». Среди них: сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, ее демилитаризация, а также размер украинской армии, а также предложение украинской стороны об «австрийской» и «шведской» моделях для Киева. Песков подтвердил, что оба варианта будущего устройства Украины могут стать компромиссом в переговорах.

Тем не менее, в последнем заявлении Пескова речь идет о том, что переговоры не слишком близки к завершению: «Нет, работа продолжается — когда будет прогресс, мы сообщим». А вот самопровозлашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что вскоре мир таки будет подписан.



СПРАВКА НВ: ТРИ ДОВОЛЬНО РАЗНЫЕ МОДЕЛИ

Австрийская модель. Австрия оказалась разделенной на четыре оккупационные зоны после завершения Второй мировой войны. СССР и Запад несколько лет решали ее судьбу. Вскоре появилась декларация о независимости Австрии. Государство в 1955 году обрело статус — постоянного международного нейтралитета. Для страны это означало воздержание от вступления в войну и ограничение вооруженных сил. Девятимиллионная Австрия имеет армию в размере около 50 тыс. человек. Сухопутные войска — 21 тыс, Военно-воздушные силы — 4,3 тыс. и ополчение — 27 тыс.



Шведская модель. Королевство с XIX века соблюдает нейтралитет. Швеция самостоятельно приняла подобную форму военной политики и по желанию может от нее отказаться. Население Швеции около 10 млн. Армия составляет около 25 тысяч и 30 тыс. резервистов. Есть намерения увеличить до 2035 года до 120 тыс. Если спроецировать эти пропорции на Украину, то речь может идти о практически полумиллионной армии. К тому же, Швеция имеет развитый военно-промышленный комплекс. Ее предприятия производят широкий арсенал ракет, авиации, бронетанковую технику, артиллерийско-стрелковое вооружение, боеприпасы, а также корабли. Шведская Сааб АБ — одна из крупнейших в Северной Европе частная ВПК корпорация. В 2020-м году шведы продали оружия на 300 $ млн. К примеру, Швеция производит известные в Украине ручные ПЗРК NLAW.



Финская модель. Стоит упомянуть и о «финском» нейтралитете, который стал следствием Зимней войны между СССР и Финляндией. Финны сохранили независимость, потеряв 11% территории и второй по размеру город Выборг. При этом во время Холодной войны, Финляндия находилась под политическим влиянием Москвы: существовала жесткая гуманитарная цензура, запрещающая критиковать финнам уклад жизни в СССР. Послевоенный характер отношений двух стран получил название « финляндизация». Теперь он означает, значительные ограничения государственного суверенитета и доминирование большого государства над меньшим соседом. Практика ограничения финского суверенитета прекратилась с развалом СССР. Cегодня финская армия — это 20 тыс. человек в мирное время с возможностью расширить личный состав до 220−230 тыс военнослужащих во время войны.



В свою очередь, украинская сторона пояснила, что соглашение точно будет включать «выведение войск РФ в любом случае с территории Украины», захваченной с момента начала вторжения 24 февраля — а именно южных регионов вдоль Азовского и Черного морей, а также территорий к востоку и северу от Киева, а также «реальные гарантии безопасности» и «восстановление территориальной целостности».



Выступление Зеленского перед Конгрессом США прояснило еще более четко концепцию нейтралитета, который видится из Киева.



Главнокомандующий предложил создать Ассоциацию U24 за мир — объединение стран, которые смогут противостоять любой агрессии за 24 часа с момента ее начала. «Нам нужны новые институты и новые альянсы. Мы предлагаем создать единую ассоциацию за мир из ответственных стран, у которых есть сила, мощь и ответственность для того, чтобы немедленно остановить конфликт, оказать всю необходимую помощь», — сказал Зеленским.



Эксперт Золотарев считает, что обсуждение особенностей нейтрального статуса Украины — единственное из возможных уступок Кремлю, которую может принять украинский народ. Принятие других требований, в целом, неприемлемо для Украины.

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова в разговоре с НВ считает, что с русскими не стоит обсуждать и этот вопрос. Украина, по его словам, и так пребывала в нейтральном статусе, который де-факто отображался в Будапештском меморандуме. Единственный компромисс с РФ может касаться неразмещения натовских ракет средней дальности в Украине, после вступления страны в НАТО.



По соображениям Золотарева, крупное политическое соглашение с Россией представляется маловероятным: «Уход Путина с Украины будет считаться его поражением. Акелла промахнулся. Он просто так не уйдёт». По его мнению, речь стоит вести хотя бы о 72-часовом гуманитарном прекращении огня для спасения человеческих жизней, а после переходить к обсуждению восстановления контроля над территорией до 24 февраля, сознательно пока вынося за скобки обсуждение статус Донбасса и Крыма.



Сунгуровский также не верит в мирное урегулирование с РФ в скором будущем. Кроме того, он напомнил, что Кремль наплевательски относится к соглашениям с Украиной (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, 1997). «Я хорошо знаю русских: они никогда не откажутся от Украины», — подытожил эксперт.



Источники НВ в Офисе президента все же сохраняют оптимизм относительно того, что смогут настолько тщательно прописать мирное соглашение, чтобы у Москвы на века отпало желание нападать на Украину.

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