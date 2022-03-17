Нейтралитет вооруженный или с вилами? НВ узнал подробности переговоров с Россией
Переговоры Украины и России упираются в характер нейтрального статуса Украины (Фото:Михайло Подоляк / Twitter)
Переговоры по мирному урегулированию между страной-агрессором и Украиной приближаются к финальному этапу, считают источники НВ. Эксперты напоминают команде Зеленского о неспособности путинской России соблюдать соглашения — особенно с Украиной.
16 марта, помощник путина Владимир Мединский заявил, что Киев сам предложил Москве создать в Украине модель демилитаризованного государства по лекалам Австрии или Швеции. Для Украины это подразумевает внеблоковый статус, то есть невступление Украины в НАТО. Но и не запрещает стране иметь немалые Вооруженные силы, оперативный резерв и собственный ВПК (особенно в случае Швеции, производящей широкий перечень вооружений, вплоть до современных истребителей).
Михаил Подоляк комментируя высказывания советника российского диктатора уточнил, что во время переговоров обсуждался не шведский или австрийский, а украинской вариант нейтралитета. Он подразумевает подписание Украиной и рядом стран (пока без уточнения) соглашения с «абсолютными гарантиями безопасности для Украины». В случае повторного нападения, страны-гаранты, без бюрократии, немедленно должны обеспечить поставки необходимого объема вооружения и если есть запрос от Украины — «закрыть небо».
Почему Кремлю пришлось пойти на переговоры
На этой неделе Владимир Зеленский рассказал, что позиции Украины и России на переговорах стали «более реалистичными». «Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины», — сказал Зеленский.
Переговоры стартовали на четвертый день войны, когда провал молниеносной военной операции Москвы стал всем очевидным. Спустя неделю после вторжения Алексей Арестович, советник ОП, сказал о снижении требований российской стороной: «Они прекратили разговаривать о денацификации и так далее. И заговорили о внеблоковом статусе, даже не очень педалировали эту тему. Речь шла о недопущении размещения в Украине отдельных видов наступательного оружия», — сказал он.
Ранее Москва выдвигала такой перечень требований: внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума; признание Украиной ОРДЛО, которое Россия называет «ЛДНР», в административных рамках Донецкой и Луганской областей; «денацификация»; и признание Крыма российским.
Несмотря на непростые фронтовые сводки, очевидно, что Россия продолжает терпеть военные неудачи в Украине. ВСУ не позволили противнику занять ни один крупный город на севере, в том числе Киев. При этом российские солдаты сдаются в плен целыми взводами, а боевые генералы РФ ликвидируются. При этом, русские все безжалостней используют авиабомбардировки, ствольную артиллерию и системы залпового огня против мирного населения. Есть данные об использовании фосфорных и кассетных зарядов, запрещенных международными конвенциями. По сведениям ООН, в Украине из-за боевых действий погибло 108 детей, а число жертв только в осажденном Мариуполе официально достигает 2,5 тыс. горожан. В Харькове уничтожено 600 жилых домов.
Бен Ходжес, генерал в отставке, экс-командующий армией США в Европе, предположил в эфире телеканала MSNBC, что через за 10 дней у России иссякнут силы вести боевые действия в Украине.
«Главные усилия ВС РФ — это захват Донбасса и Мариуполя, окружение войск на Донбассе… российские войска понесли большие потери, значительно истощенные, но сохраняют боеспособность», — написал журналист Юрий Бутусов о текущей ситуации на фронте.
Ранее НВ сообщал, что камнем преткновения мирных переговоров стало обсуждение признания Украиной аннексии Крыма и независимости ОРДЛО. Политический эксперт Андрей Золотарев отмечает, что предыдущие переговоры шли довольно сложно, поскольку агрессор требовал слишком много, а Украина не могла на это согласиться. «За три недели мир убедился, что одно дело иметь мощную армию которую показывают по телеканалу Звезда и ту, которая на поле боя. Разные вещи воевать против маленькой Грузии и совсем другая история — с ВСУ, которые способны оборонять страну».
Внеблоковость Киева российские чиновники представляют частью «демилитаризации». По видимому, чтобы это формально отвечало заявленной цели военной агрессии, которую Кремль неуверенно именует «спецоперацией».
Нейтральность по-украински
Украина и Россия достигли значительного прогресса в предварительном мирном плане, состоящем из 15 пунктов, сообщило Financial Times.
Прогресс в переговорах также подтверждают источники НВ в Офисе президента.
По версии FT, предложенный план предполагает отказ Киева от вступления в НАТО и обещание не размещать у себя иностранные военные базы или вооружения в обмен на защиту со стороны таких союзников, как США, Великобритания и Турция.
Подоляку пришлось корректировать инсайды британского медиа. Он сообщил, что в FT опубликованы лишь запросы россиян вместо согласованного плана. «Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе — это прекращение огня; вывод русских войск и гарантии безопасности от ряда государств», — сказал он.
По версии советника путина Мединского, стороны обсуждают «целый комплекс вопросов». Среди них: сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, ее демилитаризация, а также размер украинской армии, а также предложение украинской стороны об «австрийской» и «шведской» моделях для Киева. Песков подтвердил, что оба варианта будущего устройства Украины могут стать компромиссом в переговорах.
Тем не менее, в последнем заявлении Пескова речь идет о том, что переговоры не слишком близки к завершению: «Нет, работа продолжается — когда будет прогресс, мы сообщим». А вот самопровозлашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что вскоре мир таки будет подписан.
СПРАВКА НВ: ТРИ ДОВОЛЬНО РАЗНЫЕ МОДЕЛИ
- Австрийская модель. Австрия оказалась разделенной на четыре оккупационные зоны после завершения Второй мировой войны. СССР и Запад несколько лет решали ее судьбу. Вскоре появилась декларация о независимости Австрии. Государство в 1955 году обрело статус — постоянного международного нейтралитета. Для страны это означало воздержание от вступления в войну и ограничение вооруженных сил. Девятимиллионная Австрия имеет армию в размере около 50 тыс. человек. Сухопутные войска — 21 тыс, Военно-воздушные силы — 4,3 тыс. и ополчение — 27 тыс.
- Шведская модель. Королевство с XIX века соблюдает нейтралитет. Швеция самостоятельно приняла подобную форму военной политики и по желанию может от нее отказаться. Население Швеции около 10 млн. Армия составляет около 25 тысяч и 30 тыс. резервистов. Есть намерения увеличить до 2035 года до 120 тыс. Если спроецировать эти пропорции на Украину, то речь может идти о практически полумиллионной армии. К тому же, Швеция имеет развитый военно-промышленный комплекс. Ее предприятия производят широкий арсенал ракет, авиации, бронетанковую технику, артиллерийско-стрелковое вооружение, боеприпасы, а также корабли. Шведская Сааб АБ — одна из крупнейших в Северной Европе частная ВПК корпорация. В 2020-м году шведы продали оружия на 300 $ млн. К примеру, Швеция производит известные в Украине ручные ПЗРК NLAW.
- Финская модель. Стоит упомянуть и о «финском» нейтралитете, который стал следствием Зимней войны между СССР и Финляндией. Финны сохранили независимость, потеряв 11% территории и второй по размеру город Выборг. При этом во время Холодной войны, Финляндия находилась под политическим влиянием Москвы: существовала жесткая гуманитарная цензура, запрещающая критиковать финнам уклад жизни в СССР. Послевоенный характер отношений двух стран получил название «финляндизация». Теперь он означает, значительные ограничения государственного суверенитета и доминирование большого государства над меньшим соседом. Практика ограничения финского суверенитета прекратилась с развалом СССР. Cегодня финская армия — это 20 тыс. человек в мирное время с возможностью расширить личный состав до 220−230 тыс военнослужащих во время войны.
В свою очередь, украинская сторона пояснила, что соглашение точно будет включать «выведение войск РФ в любом случае с территории Украины», захваченной с момента начала вторжения 24 февраля — а именно южных регионов вдоль Азовского и Черного морей, а также территорий к востоку и северу от Киева, а также «реальные гарантии безопасности» и «восстановление территориальной целостности».
Выступление Зеленского перед Конгрессом США прояснило еще более четко концепцию нейтралитета, который видится из Киева.
Главнокомандующий предложил создать Ассоциацию U24 за мир — объединение стран, которые смогут противостоять любой агрессии за 24 часа с момента ее начала. «Нам нужны новые институты и новые альянсы. Мы предлагаем создать единую ассоциацию за мир из ответственных стран, у которых есть сила, мощь и ответственность для того, чтобы немедленно остановить конфликт, оказать всю необходимую помощь», — сказал Зеленским.
Эксперт Золотарев считает, что обсуждение особенностей нейтрального статуса Украины — единственное из возможных уступок Кремлю, которую может принять украинский народ. Принятие других требований, в целом, неприемлемо для Украины.
Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова в разговоре с НВ считает, что с русскими не стоит обсуждать и этот вопрос. Украина, по его словам, и так пребывала в нейтральном статусе, который де-факто отображался в Будапештском меморандуме. Единственный компромисс с РФ может касаться неразмещения натовских ракет средней дальности в Украине, после вступления страны в НАТО.
По соображениям Золотарева, крупное политическое соглашение с Россией представляется маловероятным: «Уход Путина с Украины будет считаться его поражением. Акелла промахнулся. Он просто так не уйдёт». По его мнению, речь стоит вести хотя бы о 72-часовом гуманитарном прекращении огня для спасения человеческих жизней, а после переходить к обсуждению восстановления контроля над территорией до 24 февраля, сознательно пока вынося за скобки обсуждение статус Донбасса и Крыма.
Сунгуровский также не верит в мирное урегулирование с РФ в скором будущем. Кроме того, он напомнил, что Кремль наплевательски относится к соглашениям с Украиной (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, 1997). «Я хорошо знаю русских: они никогда не откажутся от Украины», — подытожил эксперт.
Источники НВ в Офисе президента все же сохраняют оптимизм относительно того, что смогут настолько тщательно прописать мирное соглашение, чтобы у Москвы на века отпало желание нападать на Украину.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.