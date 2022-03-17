Полномасштабное вторжение России в Украину: за три недели войны погибли 108 детей, более 120 ранены — Офис генпрокурора 17 марта, 10:53 Цей матеріал також доступний українською Россия разрушает детские сады и школы в Украине (Фото:Oleksandr Lapshyn/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 108 детей, более 120 получили ранения.

Такие данные обнародовали в Офисе генпрокурора по состоянию на утро четверга, 17 марта.

Больше всего пострадало детей в Киевской — 52, Харьковской — 34, Донецкой — 25, Черниговской — 24, Николаевской — 20, Житомирской — 15 Сумской — 14, и Херсонской — 10 областях.

В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью.

Больше всего повреждено в Донецкой — 119, Харьковской — 77, Николаевской — 30, Сумской — 28, Киевской — 35, Херсонской областях — 21 и в Киеве — 24. Обстреляно более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей с инвалидностью.

Эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

17 марта — 22-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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