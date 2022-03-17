«Россияне устроили ад». Обстрелы в Рубежном продолжались всю ночь, повреждены 27 домов — глава Луганской ОВА 17 марта, 08:44 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты уничтожают города в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты всю ночь обстреливали Рубежное Луганской области.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации, повреждено не менее 27 жилых домов.

«Россияне в ночь с 16 на 17 марта устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь. В городе в результате российских обстрелов пылали не менее 27 домов, местами по целым улицам», — написал он в своем Telegram.

Обстрелы спровоцировали пожары.

Еще минимум пять возгораний произошло в Попасной, одно — в Северодонецке.

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Информация о пострадавших уточняется.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

17 марта — 22-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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