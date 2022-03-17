Трижды за неделю. Оккупанты РФ атаковали Николаев, используя запрещенные кассетные боеприпасы — Human Rights Watch 17 марта, 18:09 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В течение недели российские оккупанты трижды атаковали Николаев, используя кассетные боеприпасы. Об этом говорится в отчете международной организации по защите прав человека Human Rights Watch в четверг, 17 марта.

HRW опросила шестерых свидетелей и проверила десятки видеозаписей в соцсетях. Оккупанты нанесли удары по жилым кварталам 7, 11 и 13 марта.

В организации рассказали: на снимках видны тела четырех погибших и остатки использованного оружия, включая ракеты Ураган и Смерч и кассетные боеприпасы, а также остатки и неразорвавшиеся осколочные суббоеприпасы 9N210.

В HRW подчеркнули, что эти атаки могут считаться военными преступлениями. Кассетные боеприпасы запрещены международным правом, однако ни Россия, ни Украина не являются государствами-участниками соответствующих договоров.

Ukraine: Cluster Munitions Repeatedly Used on Mykolaiv https://t.co/XogrAaA8QN — Human Rights Watch (@hrw) March 17, 2022

«Кассетные боеприпасы представляют непосредственную угрозу для гражданского населения во время конфликта из-за разбросанных суббоеприпасов или бомб на широкой территории. Они продолжают представлять угрозу после конфликта, оставляя остатки, включая суббоеприпасы, которые не взрываются при ударе, становясь де-факто наземными минами», — заявили в организации.

Ранее применение РФ кассетных бомб подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

17 марта — 22-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.



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