В Германию выехали более 190 тысяч беженцев из Украины с начала российского вторжения 17 марта, 18:16 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

С начала войны России против Украины в Германию прибыли более 190 тысяч беженцев. Об этом сообщает Spiegel со сcылкой на немецкое МВД.

Отмечается, что всего, по данным ООН, более трех миллионов человек уже покинули Украину, спасаясь от российских войск.

На фоне роста количества беженцев, Германия хочет упростить регистрацию украинцев. Также сообщается, что все беженцы будут равномерно распределены по федеральным землям ФРГ.

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