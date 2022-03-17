КГГА об ударе по Киеву: повреждены два дома, один человек погиб и четверо ранены 17 марта, 09:00 Цей матеріал також доступний українською В результате удара один человек погиб, еще четверо были ранены (Фото:ГСЧС)

Ночью 17 марта в результате ракетного удара по Киеву были повреждены два многоэтажных жилых дома в Дарницком районе. Один человек погиб, четверо пострадали.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«По предварительным данным один человек погиб, четверо пострадали, двое из них госпитализированы. На месте продолжают работу спасатели и медики», — рассказал он.

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Ранее в ГСЧС сообщили, что в Дарницком районе Киева в ночь на 17 марта на многоэтажный жилой дом упали обломки сбитой ракеты.

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