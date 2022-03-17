ВСУ показали видео уличного боя с танками РФ в Мариуполе 17 марта, 12:08 Цей матеріал також доступний українською Экипажи подбитых танков пытались спастись бегством, но безуспешно (Фото:Коллаж НВ)

Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео уличного боя с российскими танками в Мариуполе.

Войдя в город, бронетехника ВС РФ попала в засаду бойцов полка Азов и была полностью уничтожена.

Полк Азов показал, как уничтожает вражеские танки в Мариуполе https://www.youtube.com/embed/yj326x3wYb4

На обнародованных кадрах видно, что столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, экипажи подбитых танков бросали их и пытались спастись бегством, однако далеко уйти им не удалось.

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