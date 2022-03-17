ВСУ показали видео уличного боя с танками РФ в Мариуполе

17 марта, 12:08
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Экипажи подбитых танков пытались спастись бегством, но безуспешно (Фото:Коллаж НВ)

Экипажи подбитых танков пытались спастись бегством, но безуспешно (Фото:Коллаж НВ)

Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео уличного боя с российскими танками в Мариуполе.

Войдя в город, бронетехника ВС РФ попала в засаду бойцов полка Азов и была полностью уничтожена.

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Полк Азов показал, как уничтожает вражеские танки в Мариуполе

https://www.youtube.com/embed/yj326x3wYb4

На обнародованных кадрах видно, что столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, экипажи подбитых танков бросали их и пытались спастись бегством, однако далеко уйти им не удалось.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/3190255637967884/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Российские танки Полк Азов Война России против Украины

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