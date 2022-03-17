Был в плену и отказался сотрудничать с РФ. Зеленский наградил мэра Мелитополя орденом За мужество
Президент пожелал мэру скорейшего возвращения к работе. (Фото:пресс-служба ОП)
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом За мужество ІІІ степени мэра Мелитополя Ивана Федорова, который пять дней находился в плену оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«С возвращением! Украина своих в беде не оставляет», — сказал Зеленский, вручая награду Федорову.
Президент пожелал мэру скорейшего возвращения к работе и выразил убеждение, что оккупация Мелитополя временная.
Федоров поблагодарил Зеленского за доверие и подчеркнул готовность к выполнению задач ради возвращения украинского Мелитополя и приближения победы Украины.
11 марта Федорова похитили российские оккупанты. Он отказался сотрудничать с армией РФ.
Зеленский заявил, что к Федорову применяют пытки в плену, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.
16 марта Федоров был освобожден. В Офисе президента сообщили, что его обменяли на девятерых пленных российских срочников.
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