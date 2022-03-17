Гуманитарные коридоры: за день были эвакуированы более 3800 человек, для мариупольцев организовали пункты помощи в Бердянске — Верещук 17 марта, 22:44 Цей матеріал також доступний українською Жительница Мариуполя покидает заблокированный российскими оккупантами город, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 17 марта и запуске информационного бюро для сбора данных о погибших, пропавших без вести и военнопленных украинцах.

Во время брифинга Верещук сообщила:



из девяти коридоров 17 марта сработали восемь . Из Мариуполя Донецкой области за день выехали почти 800 частных авто, также люди выходят из города пешком. В Запорожье в течение дня доехали больше 2 тысяч человек, поток не прекращается. Для всех, кто выехал из Мариуполя, организованы временные пункты помощи в Бердянске . 18 марта такие пункты начнут действовать в Мангуше, а всех, кто идет пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск;

. Из Мариуполя Донецкой области за день выехали почти 800 частных авто, также люди выходят из города пешком. В Запорожье в течение дня доехали больше 2 тысяч человек, поток не прекращается. . 18 марта такие пункты начнут действовать в Мангуше, а всех, кто идет пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск; колонну автобусов с бензовозом, которую отправили из Запорожья в Бердянск, остановили на российском блокпосту в поселке Васильевка. Она продолжит движение утром 18 марта;

в поселке Васильевка. Она продолжит движение утром 18 марта; утром 18 марта из Запорожья отправят по маршруту еще десять автобусов, которые будут забирать мариупольцев в Бердянск;

из Бородянки Киевской области в Житомир выехали 20 автобусов с местными жителями ( около 160 человек). Из села Шевченково и соседних сел в Бровары выехал 41 автобус и 200 частных авто ( около 1500 человек). В Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марковцы и Опанасов было доставлено 36 тонн гумпомощи — продукты и лекарства;

около 160 человек). Из села Шевченково и соседних сел в Бровары выехал 41 автобус и 200 частных авто около 1500 человек). В Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марковцы и Опанасов было доставлено 36 тонн гумпомощи — продукты и лекарства; в течение дня по гуманитарным коридорам эвакуировали 3810 человек, доставили около 40 тонн продовольствия и медикаментов;

коридор для гуманитарной помощи из Харькова в Волчанск не сработал из-за российских обстрелов . Украинская сторона продолжает работать над согласованием маршрутов для доставки гумпомощи во все окруженные и заблокированные города;

. Украинская сторона продолжает работать над согласованием маршрутов для доставки гумпомощи во все окруженные и заблокированные города; во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом Международного комитета Красного креста Питером Мауэром Украина сообщила, что Россия до сих пор не обратилась с просьбой о выдаче тел и останков своих погибших военных , количество которых превысило 14 тысяч. Украинская сторона попросила президента МККК предложить России начать переговоры;

, количество которых превысило 14 тысяч. Украинская сторона попросила президента МККК предложить России начать переговоры; Украина создает Национальное информационное бюро . Оно будет находиться в сфере МинВОТ и заниматься сбором и обобщением данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно удерживаемых Россией, в том числе мирного населения. Также будут составлять списки убитых и военнопленных оккупантов;

. Оно будет находиться в сфере МинВОТ и заниматься сбором и обобщением данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно удерживаемых Россией, в том числе мирного населения. Также будут составлять списки убитых и военнопленных оккупантов; в будущем Украина создаст что-то вроде обменного фонда . Через структуры МККК, который будет выступать нейтральным посредником, наша страна будет предоставлять информацию стране-агрессору. По словам Верещук, это позволит Украине в очередной раз доказать преступления России и в перспективе начать процесс обмена пленными и телами погибших;

. Через структуры МККК, который будет выступать нейтральным посредником, наша страна будет предоставлять информацию стране-агрессору. По словам Верещук, это позволит Украине в очередной раз доказать преступления России и в перспективе начать процесс обмена пленными и телами погибших; запущена горячая линия информационного бюро для первичного сбора информации и коммуникации с пострадавшими: 1648 и 0442878165. Она также будет работать в мессенджерах.

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