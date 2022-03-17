Шольц исключил военное вмешательство НАТО в войну России против Украины 17 марта, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет рисковать эскалацией войны в Украине, которую начала Россия, путем военного вмешательства, сказав категорическое «нет» развертыванию миссии Североатлантического союза.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом после выступления президента Украины Владимира Зеленского в Бундестаге, пишет Der Spiegel.

По словам Шольца, ФРГ продолжает вносить свой вклад, предоставляя Киеву различную помощь, в частности и вооружение.

«Основной обязанностью Альянса является обеспечение безопасности всех членов[…] Судьба людей в Украине глубоко трогает нас. Поэтому войну нужно закончить быстро и дипломатическим путем. [Российский диктатор Владимир] Путин несет ужасные страдания и смерть для народа Украины… Мы с Украиной», — сказал немецкий канцлер.

Слушайте подкаст на эту тему

Столтенберг также заявил, что НАТО намерен остановить дальнейшую эскалацию войны в Украине. Ранее он говорил, что введение бесполетной зоны над Украиной может привести к полномасштабной войне в Европе и привлечь еще больше стран.

17 марта Зеленский выступил перед Бундестагом. Он обратился к Шольцу, призвав помочь остановить полномасштабное вторжение России и разрушить эту стену.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.