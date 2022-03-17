Оккупанты осуществляют кибератаки в Украине, а в РФ распространяют фейки о ходе «спецоперации»
Оккупанты прибегают к кибератакам в Украине (Фото:Richard Blech/flickr.com)
Российские оккупанты осуществляют кибератаки против Украины, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналы.
Об этом сообщает Генштаб.
Отмечается, что РФ продолжает массовую информационную компанию для дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.
Кроме того, Россия продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения, так называемой «специальной операции» среди собственного населения.
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