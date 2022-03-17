Удар России по драмтеатру в Мариуполе: количество потерь среди мирного населения уточняется 17 марта, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Россия нанесла авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, где находилось самое большое в городе укрытие (Фото:Donetsk Regional Civil-Military Administration/Handout/Reuters)

Количество потерь среди мирного населения после авиаудара России по драмтеатру в Мариуполе уточняется.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

«Мы с вами видели вчера в Мариуполе, где накрыли места укрытий граждан с детьми. Потери сейчас уточняются», — сказал он.

По словам Арестовича, Российские войска понимают, что не могут победить украинскую армию, и поэтому прибегают к разрушению гражданских объектов и террору мирного населения.

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Он добавил, что авиаудар по драмтеатру — международное преступление, которое уже вызвало резонанс в мире.

Арестович также выразил надежду, что на международном уровне будут приняты все необходимые меры для противостояния российской агрессии.

В Мариуполе в результате попадания авиабомбы разрушен Драматический театр, который был самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за военной атаки России на Украину. Из-за жестких боев, которые велись рядом, спасатели долгое время не могли добраться до завалов.

17 марта народный депутат Сергей Тарута заявил, что, несмотря на бомбардировку РФ драмтеатра в Мариуполе, прятавшиеся там мирные жители сумели выжить. Есть ли погибшие, не уточняется.



Издание Reuters опубликовало спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, сделанные 14 марта. С двух сторон на русском языке были сделаны надписи Дети.

В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.



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