Российская агрессия. Минобороны США сообщает, что Россия запустила по Украине более тысячи ракет — СNN 17 марта, 20:56 Цей матеріал також доступний українською Последствия падения обломков вражеской ракеты на Куреневке (Фото:Виталий Кличко via Telegram)

Войска РФ запустили по Украине более тысячи ракет с начала российского вторжения, сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Минобороны США.

Также в США наблюдают «продолжающуюся военно-морскую активность в северной части Черного моря у побережья Одессы», но «обстрелов в течение последних 24 часов не было», сказал чиновник.

«Никаких признаков, что планируется высадка морского десанта в ближайшее время вблизи Одессы, нет», — добавил чиновник.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты использовали почти весь комплект крылатых ракет Калибр и ракетных комплексов Искандер, поэтому используют оружие неизбирательного действия для ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам.

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