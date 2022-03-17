Регистрация для граждан Украины: посол Израиля объяснил, кому будет отказано во въезде в страну 17 марта, 10:24 Цей матеріал також доступний українською Израиль ввел предварительную регистрацию для украинцев, которые покинули свои дома в Украине (Фото:Levi Meir Clancy/Usplash)

Просьба о предварительной регистрации и разрешение на вылет в Израиль для граждан Украины является временной мерой, чтобы упорядочить въезд беженцев, репатриантов, туристов и других категорий.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

«Отказ в праве на въезд будет даваться только тем, кто в прошлом нарушал визовый режим и находился в Израиле нелегально. Всем остальным будет разрешено въехать в Израиль.

Вопрос о заполнении анкеты, а также квоты на приезд беженцев будет рассмотрен вновь по прошествии двух недель", — пояснил он.

Бродский также добавил, что Израиль готовится принять десятки тысяч беженцев из Украины, которые имеют право на репатриацию по закону о возвращении.

«Израиль — еврейское демократическое государство, и наш приоритет — прием беженцев, имеющих право на репатриацию. Именно на это будут направлены основные ресурсы государства. При этом те, кто не имеет права на репатриацию, но у кого есть близкие родственники в Израиле, смогут получить статус беженца. На них не распространяется квота, определенная МВД на ближайшие две недели (25 тысяч, из которых около 20 уже находятся в Израиле)», — резюмировал посол.

Израиль приостановил действие безвизового режима для Украины. Теперь украинцам, которые хотят въехать в страну, нужно сначала получить специальное разрешение от МВД Израиля.

В стране установили квоту — для 5000 граждан Украины, которые смогут въехать в страну. Часть квоты Израиль уже принял и будет принимать дальше. В посольстве подчеркнули, что Израиль не принимает беженцев из Украины.

В то же время правительство Израиля определило приоритетные категории людей, которые могут въехать в страну при определенных условиях (например, супруги/дети граждан Украины и граждан Израиля, постоянно проживающие в Украине; граждане, которые ранее подали прошение на воссоединение семьи с гражданами Израиля, члены семей израильтян первой линии родства, новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни).

В МИД Израиля также заявили, что решение о предварительной регистрации не является нарушением соглашения о безвизовом режиме между странами.



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