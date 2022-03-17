«Люди сами выбирались». Спасательная операция в мариупольском Драмтеатре не проводится из-за постоянных атак РФ — Тарута 17 марта, 19:53 Цей матеріал також доступний українською Надпись «ДЕТИ» перед драматическим театром в Мариуполе 14 марта 2022 года (Фото:2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В разрушенном оккупантами драматическом театре Мариуполя, в бомбоубежище которого искали укрытие более тысячи человек, не проводится спасательная операция из-за постоянных атак армии РФ, сообщил народный депутат Украины Сергей Тарута.

«Это моя информация: никаких спасательных работ нет. Это люди сами, в том числе и мои знакомые, приходили помогали. Там постоянно стреляют, и летала авиация ночью и утром», — сказал Тарута в комментарии российскому ресурсу Настоящее время.

По данным Таруты, в здании и в бомбоубежище находились около 1300 человек. Он добавил, что сейчас находиться на улицах Мариуполя небезопасно.

«Это было небезопасно, люди там сами это все отбрасывали, никакой спасательной службы нет, потому что все службы, которые должны спасать людей из-под завалов, лечить, хоронить, этих служб не существуют», — подчеркнул он.

Тарута добавил, что в городе только одна больница, в которую, по его словам, невозможно доставить людей.

«И там нет ни лекарств, ничего. В принципе, уже осталось очень мало медиков, все погибли, потому что, к сожалению, еще стреляют и убивают. Поэтому без медицины, без жизнеобеспечения. Люди сами там разбирали то, что завалено, и выбирались», — подчеркнул Тарута.

В Мариуполе в результате попадания авиабомбы разрушен Драматический театр, который был самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за военной атаки России на Украину. Из-за жестких боев, которые велись рядом спасатели долгое время не могли добраться до завалов.

Впоследствии издание Reuters опубликовало спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, сделанные 14 марта. Судя по фото, надписи были сделаны на русском с двух сторон театра.

В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

В министерстве обороны России, которая множество раз атаковала мирных жителей Украины, утверждают, что театр якобы «заминировали» и «взорвали» бойцы полка Азов.

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