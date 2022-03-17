«Путин вышел за рамки». Глава дипмиссии США в Украине — о российском диктаторе, бесполетной зоне и завершении войны 17 марта, 20:04 Цей матеріал також доступний українською Кристина Квин, временная поверенная в делах США, подчеркивает: украинские военные эффективно используют полученное от Запада оружие, и Америка в дальнейшем продолжит оказывать Украине военную, гуманитарную и финансовую поддержку (Фото:Pavlo Palamarchuk / REUTERS)

Кристина Квин, глава дипломатической миссии США в Украине, в интервью НВ объяснила, почему Вашингтон отказывается предоставлять Киеву истребители и способствовать установлению бесполетной зоны и рассказала о собственных ожиданиях от завершения войны.



— На днях президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении экстренной помощи Украине и ее европейским союзникам на историческую сумму в $13,6 млрд. Сколько получит Украина? И будет ли это прямая финансовая помощь или она будет предоставлена в форме оружия, гуманитарной помощи и т. п.

— Этот пакет состоит из ряда разных блоков, однако я выделю несколько, которые считаю наиболее важными для Украины. Это $4 млрд на гуманитарную помощь, из которых большую часть суммы получит непосредственно Украина, а остальное смогут получить регионы, где проживают украинские беженцы. Еще $3 млрд [будет потрачено] на оборонную технику. Эти средства поддержат нашу способность поставлять Украине оборонное вооружение, чтобы защитить себя от России. Еще $1,8 млрд пойдет на макроэкономическую помощь, чтобы помочь экономике Украины оставаться функционирующей и сильной. И это лишь несколько элементов из общего объема [помощи], которая будет направлена на поддержку украинской борьбы против российской агрессии.

— Объясните, пожалуйста, почему президент Байден лично выступает против предоставления Украине польских истребителей, которые сейчас так нужны нашей стране для защиты?

— Президент Байден и его администрация признают, что Украина действительно нуждается в возможности противостоять российским воздушным силам. И поэтому мы стараемся обеспечить Украину тем [вооружением], которое мы можем доставить максимально быстро, и которое сейчас наиболее эффективно. Как мы видим, Украина очень результативно противостоит российским самолетам, вертолетам и танкам. И это было достигнуто благодаря очень умелому использованию [оружия] украинскими военными, но также и благодаря вооружению, которое нам удалось предоставить — включая Джавелины, Стингеры и другую технику противовоздушной обороны. Мы продолжим предоставлять такое вооружение.

— И все же, почему не истребители? В чем разница между предоставлением Западом средств противовоздушной обороны и теми же польскими самолетами?

— Не стану пересекать зону компетенции Министерства обороны США. Только скажу, что, судя по общей картине, идея заключается в том, что более мобильные средства противовоздушной обороны, которые мы до сих пор предоставляли, чрезвычайно эффективны, и мы стремимся продолжать их предоставлять.

— Вы, наверное, знаете, что Украина остро нуждается в дополнительном вооружении; Россия обстреливает мирные города нашей страны и количество жертв среди гражданского населения невероятно велико. На днях президент Украины Владимир Зеленский сказал, что мы используем технику, которую НАТО предоставляет нам на неделю, за 20 часов. Считаете ли вы, что США делают все возможное, чтобы обеспечить Украину вооружением?

— Мы действительно делаем все, что в наших силах, и настолько быстро, насколько это возможно. При этом мы знаем, что Украина борется очень самоотверженно и использует много нашей техники. И потому мы планируем новый транш средств, даже крупнее предыдущих, что позволит нам еще больше помочь Украине и, надеюсь, удовлетворит потребности по мере их появления. Стараемся сделать это как можно скорее.

И хочу отметить, что помогаем не только мы, но и партнеры и союзники. Среди них есть страны, которые никогда не предоставляли вооружение другим государствам. Так что хорошая новость состоит в том, что все западные союзники действительно сосредоточены на том, чтобы дать Украине то, в чем она нуждается для противостояния российской агрессии.

— Что касается закрытия неба над Украиной. Америка отказалась это делать из-за опасений, что это спровоцирует начало Третьей мировой войны. Однако, не считаете ли вы, что если Путин решит бомбить Западную Европу или любой другой регион мира, ему для этого не потребуется какой-то особый повод?

— Мы не хотим устанавливать бесполетную зону [над Украиной] из-за того, что это втянет российскую армию в прямой конфликт с войсками США и НАТО. Как только это произойдет, ситуация значительно обострится. Такая ситуация не будет лучше для Украины, ведь та окажется посередине. К сожалению, очень часто страна посредине испытывает на себе больше негативных последствий. Тогда это распространится на другие страны Европы, которые вступят в войну.

Мы же стараемся добиться деэскалации войны. Обеспечивая Украину военным оборудованием в соответствии с ее потребностями, мы надеемся, что она сможет сдержать Россию. В конце концов, Россия сделает подсчеты и поймет, что совершила большую ошибку, когда вошла в Украину, и прекратит агрессию.

— Хотелось бы на это надеяться. Однако, согласно вашим данным, как далеко может зайти российский диктатор? Каковы его ближайшие планы?

— У меня нет какой-либо конкретной информации по этому поводу. Единственное, что могу сказать, президент Путин явно вышел за рамки любого понимания о приемлемом обращении: он напал на гражданское население, бомбил больницы и жилые дома, атаковал представителей прессы, пытавшихся освещать происходящие события. Мы знаем, что Украина документирует все эти действия президента Путина и его войск и мы поможем Украине привлечь его к ответственности за то, что он делает.

— Кстати, Сенат на днях назвал Путина военным преступником. Как это повлияет на Путина, как поможет правосудию?

— Здесь есть два момента. Во-первых, президент Путин сам сделал из себя мировую парию. Он сейчас в одной компании с Сирией, Северной Кореей и Ираном. Эти страны являются мировыми париями, не могут нормально торговать с другими странами, не могут путешествовать. И, к сожалению, он [Путин] тянет за собой свой народ. Теперь России и ее экономике понадобятся десятилетия, чтобы восстановиться после санкций, наложенных не только США, но и большей частью западного мира.

Второй момент состоит в том, что президент Путин совершил вещи, за которые в будущем будет привлечен к ответственности. Есть ряд конвенций, подписанных Россией, поэтому она нарушает свои собственные обязательства — например, относительно применения кассетных бомб, атак на гражданское население и атомные электростанции. Он уже привлечен к экономической ответственности, и в будущем будет привлечен к ответственности за преступления, которые он совершает в Украине.

— Америка щедро делится разведданными из Украины и мира. Возможно, у вас есть информация, какие запасы вооружения в России уже исчерпываются, а какого еще достаточно?

— Такой информацией я не владею. Однако должна сказать, что Украина очень эффективно использует имеющееся у нее оборонное вооружение для нейтрализации российского арсенала. Очевидно, что эта война не идет по плану, который имела Россия. Там рассчитывали захватить всю Украину за десять дней. Но уже прошло гораздо больше времени, и России не удалось захватить ни один крупный город. А те города, которые она окружила, сражаются чрезвычайно самоотверженно, сдерживая Россию.

Поэтому в Москве недооценили умение украинцев, их патриотизм и готовность всех слоев общества бороться с российской агрессией, включая города на востоке, например Харьков. Россия, вероятно, считала, что там их будут встречать с цветами. Но Харьков сражается так же, как и другие города. Думаю, президент Путин, к сожалению, не получал достоверную информацию. Теперь все идет не по его плану.

— Скажите, готовы ли Соединенные Штаты как подписант Будапештского меморандума сесть за стол переговоров с Украиной и Россией для достижения мира? Что для этого делается, и когда такие переговоры могут состояться?

— Это прерогатива Украины, и это должно быть ее решение вовлечь в переговоры с Россией тех, кого она считает нужным. Конечно, мы хотим поддержать Украину, но мы не пытаемся влиять или принуждать ее идти на какие-либо уступки России. Если нас попросят, мы готовы рассмотреть любую помощь и содействие в переговорах. Но все зависит от украинского правительства.

— Расскажите, пожалуйста, где сейчас находится посольство США в Украине?

— Мы находимся в Польше, в небольшом городке недалеко от границы, и делаем все возможное, чтобы помочь отсюда. У нас много работы. Например, следим за тем, чтобы помощь поступала в Украину, а также чтобы украинские беженцы получали поддержку здесь в Польше.

— Мы благодарны за ваши усилия. Но не собираетесь ли вы перенести посольство куда-то вглубь Европы?

— Мы пока хотим оставаться здесь, максимально близко к Украине. И мы очень надеемся, что скоро мы сможем вернуться в наше посольство в Киеве, и что нам не придется переезжать в другую европейскую страну.

— А каковы ваши прогнозы: когда война закончится?

— Я надеюсь, что война закончится как можно скорее. И закончится так, что Украине удастся сохранить все свои территории, включая Донбасс и Крым, и выработать путь дальнейшего развития, поддерживать стабильность и жить в мире в пределах признанных миром границ.





После этого интервью президент США Байден объявил о предоставлении Украине дополнительных $800 млн помощи в сфере безопасности. Она будет включать 100 дронов-камикадзе Switchblade, 800 зенитно-ракетных комплексов Stinger, 2 тыс. противотанковых систем Javelin, 20 млн боеприпасов, 1 тыс. легких противоброневых систем, 6 тыс. противоброневых систем АТ-4, 100 гранатометов, 1 тыс. пистолетов, 400 пулеметов, 400 ружей. А также гранатометные и минометные снаряды, 25 тыс. комплектов бронежилетов и 25 тыс. шлемов.

Помощь начнет прибывать немедленно, заявили в посольстве США.

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