Есть «веские доказательства», что Путин стоит за военными преступлениями в Украине — Трасс 17 марта, 17:21 Цей матеріал також доступний українською Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что имеются «очень, очень веские доказательства» военных преступлений, совершенных в Украине, и того, что за ними стоит российский диктатор Владимир Путин. Однако она не назвала его военным преступником.

Об этом сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден в среду назвал Путина военным преступником. На вопрос, готова ли Великобритания повторить эти слова, Трасс сказала, что это должен решать Международный уголовный суд.

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«Есть очень, очень веские доказательства того, что военные преступления были совершены и что за ними стоит Владимир Путин. В конечном итоге Международный уголовный суд должен решить, кто является военным преступником, а кто нет, а мы должны представить доказательства», — заявила она.

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16 марта президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая риторика является «недопустимой».

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