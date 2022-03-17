Есть «веские доказательства», что Путин стоит за военными преступлениями в Украине — Трасс
Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что имеются «очень, очень веские доказательства» военных преступлений, совершенных в Украине, и того, что за ними стоит российский диктатор Владимир Путин. Однако она не назвала его военным преступником.
Об этом сообщает Reuters.
Президент США Джо Байден в среду назвал Путина военным преступником. На вопрос, готова ли Великобритания повторить эти слова, Трасс сказала, что это должен решать Международный уголовный суд.
«Есть очень, очень веские доказательства того, что военные преступления были совершены и что за ними стоит Владимир Путин. В конечном итоге Международный уголовный суд должен решить, кто является военным преступником, а кто нет, а мы должны представить доказательства», — заявила она.
16 марта президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая риторика является «недопустимой».
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